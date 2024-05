Homem cai de arquibancada durante show de Luan Santana e é internado na UTI

Nayara e Pedro assistiam ao show de Luan Santana no Camarote Empresarial e VIP, próximo ao palco. "Chamei o bombeiro [para socorrer]. Foi tudo muito rápido e o socorro foi muito prestativo", contou.

Polícia Civil de São Paulo vai investigar o caso. Nayara registrou boletim de ocorrência e foi instaurado inquérito para determinar as circunstâncias do acidente. A perícia esteve no local para colher evidências que possam esclarecer o motivo do rompimento do piso.

Organização da Rio Pardo Exposhow disse lamentar o acidente, mas manteve a programação do evento. Em nota, a organização afirmou se solidarizar com a família e que prestará assistência aos envolvidos no acidente.

Rio Pardo Exposhow não esclareceu o que pode ter provocado o rompimento do piso. A organização do evento disse apenas "reiterar o compromisso com a segurança de todos e se coloca à disposição das autoridades competentes para as apurações necessárias".

A Rio Pardo Exposhow aconteceu entre os dias 17 e 19 de maio. O destaque do primeiro dia foi Luan Santana, que subiu ao palco por volta das 1h, segundo a programação — o cantor não se manifestou sobre o ocorrido.