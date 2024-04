Bailarino de Madonna faz aniversário no Rio e elogia fãs: 'São os maiores'

Um dos dançarinos e coreógrafos da cantora Madonna só tem a comemorar. Marvin Gofin celebrou o aniversário no Rio de Janeiro, dias antes do show histórico da rainha do pop na praia de Copacabana, no próximo sábado (4).

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (30), o dançarino e coreógrafo contou que esta é a terceira vez que ele vem ao Brasil. Gofin está com a expectativa alta para a apresentação dos 40 anos da cantora na praia mais famosa do mundo.

Marvin falou do clima do fãs e como a energia do público brasileiro é contagiante. "São os maiores do mundo. Todo mundo fala do clima deles e como são entusiasmados", disse ele.