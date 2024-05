Chief Adjuah e Dinner Party levam catarse e celebração para fechar C6 Fest

Pelo menos três vertentes foram abertas no jazz dos anos 1960: a política, que se manifestava inequivocamente sobre questões raciais (um álbum emblemático é "We Insist!", de Max Roach); a espiritual, que buscava a transcendência e o êxtase místico pela música (como no John Coltrane de "A Love Supreme" e discos posteriores); e a fusão com a música negra popular, como o R&B, soul e funk (numa infinidade de gravações). Todas estiveram presentes no encerramento do C6 Fest, com Chief Adjuah e Dinner Party.

Essas três tendências, hoje e desde meados da década passada, encontraram no zeitgeist —palavra alemã que significa o "espírito do tempo"— um terreno fértil para voltarem a prosperar.

As cenas mais vibrantes do jazz dos EUA (e da Inglaterra) adaptam para os tempos de hoje o orgulho racial, o resgate da ancestralidade e do êxtase espiritual e um diálogo com as formas mais populares de música de lá, como hip hop e R&B.