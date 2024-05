Rock in Rio 2024: ingressos da pré-venda se esgotam em tempo recorde

Programação do Festival

Confira o line-up completo. 13 de Setembro: A abertura do festival será dedicada ao rap, com Travis Scott como headliner. Outras atrações do Palco Mundo incluem 21 Savage, Ludmilla e Matuê com participação de WIU e Teto. No Palco Sunset, destacam-se MC Cabelinho & Coral das Favelas, Orochi, Chefin com convidado, Veigh & KayBlack, e Funk Orquestra convidando MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

14 de Setembro: Imagine Dragons será a atração principal, acompanhado por OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos no Palco Mundo. O Palco Sunset contará com NX Zero, James, Christone "Kingfish" Ingram e Pato Fu com Penélope.

15 de Setembro: Dedicado ao rock pesado, o dia terá Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp com Pitty e Barão Vermelho.

19 de Setembro: Ed Sheeran será o principal nome da noite, seguido por Charlie Puth, Joss Stone e Jão no Palco Mundo. No Sunset, Gloria Groove, Ferrugem com Gilsons, Filipe Ret com Caio Luccas e Pedro Sampaio animarão o público.

20 de Setembro: O "Dia Delas" será protagonizado por artistas femininas, com Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo no Palco Mundo. No Sunset, Iza, Gloria Gaynor, Tyla e Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França.