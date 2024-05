Zeca Pagodinho realizará live solidária em prol do Rio Grande do Sul

Zeca Pagodinho realizará na próxima segunda-feira, dia 27, uma live solidária em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada para Splash pela assessoria do cantor.

O que aconteceu

A live acontecerá na casa do cantor, no Recreio, e será uma grande roda de samba.

Nomes como Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares já estão confirmados.