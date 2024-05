'Há felicidade novamente', diz Jon Bon Jovi sobre novo álbum ,'Forever'

Questionado se há um tom de despedida no 16º disco de estúdio de Bon Jovi, ele reflete: "Eu não acho isso. Quero dizer, ninguém sabe o futuro?"

Abordando seus problemas nas cordas vocais, que resultaram em uma cirurgia de "medialização" em 2022, Jon continua: "Sabemos desse obstáculo inesperado de uma operação na garganta, isso não estava nos planos. Mas durante a composição, como eu disse, foi um tempo muito feliz. E canções como 'Legendary' e a celebração da vida neste lugar onde eu posso verdadeiramente falar: 'I got what I want, because I got what I need' Neste ponto da minha vida inacreditável e abençoada, nenhuma posição nas paradas de sucesso ou índice de audiência, casa ou carro ou viagem de avião vai me emocionar da mesma maneira que eu sei que posso me emocionar com o prazer da companhia daqueles que você ama —e que te amam. E, se você pode chegar a esse susto de saúde com isso, é um momento de ciclo completo."

Uma das canções mais famosas do grupo ao redor do mundo, 'Livin' on a Prayer' entoava versos sobre esperança quando foi lançada na década de 80. Quarenta anos depois, Jon escreveu 'Living in Paradise', uma homenagem à sua esposa, Dorothea Hurley, que o manteve esperançoso durante sua união duradoura, coincidindo, praticamente, com seu tempo na banda. Seria 'Living in Paradise' uma resposta à 'Livin' on a Prayer'?

"Não", enfatiza o músico. "No entanto, essas canções se tornam cada vez mais e mais pessoais com o tempo. 'Kiss the Bride' [é sobre] um dos meus quatro filhos, ela está noiva para se casar. 'Paradise' é, obviamente, uma homenagem à minha mulher, assim como a letra de 'Legendary': 'My brown-eyed girl, and she believes in me, she is legendary.' Claro que haverá momentos que estarão diretamente conectados à vida pessoal, porque se eu não escrevi [a letra], eu ajudei na composição", pondera.

Já em 'My First Guitar', Jon canta sobre a guitarra Univox que costumava tocar quando era adolescente, com a qual se reuniu outra vez recentemente, após vendê-la para um vizinho naquela época. Se ele pudesse dizer algo ao seu "eu" de 17 anos, o que diria?

"Você não acredita o que acontece. (risos) Mas reserve um tempo para aproveitar isso. Não fique tão preso em sempre se preocupar com o amanhã. Aproveite o hoje."