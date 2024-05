Show para arrecadar dinheiro para Mingau é cancelado: 'Respeito ao RS'

O show beneficente para arrecadar dinheiro para o tratamento de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi cancelado. O evento não vai acontecer em respeito à tragédia no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A filha de Mingau, Isabella Aglio, comunicou sobre a decisão no perfil do Instagram do pai. "Em nome do baixista Mingau, sua filha Isabella Aglio notifica que a segunda edição do show beneficente em prol do artista (Juntos pelo Mingau) que aconteceria no dia 23 de maio no Tokio Marine Hall foi cancelado em respeito à tragédia no Rio Grande do Sul".

O comunicado explicou o motivo da decisão de cancelar o show beneficente. "Dando espaço para campanhas e eventos em prol da causa".