Simone sobre fim com Simaria: 'Difícil uma dupla se separar e dar certo'

Simone Mendes, 39, no Conversa com Bial (Globo), que será exibido na noite desta sexta-feira (26).

Fim da parceria com a irmã, Simaria

Eu tinha muito medo porque, na nossa história, é muito difícil uma dupla se separar e dar certo. Não me vem à memória nenhuma dupla no Brasil que tenha se separado e uma ter partido e ter dado certo. E aí o medo bateu na minha porta e ele (Kaká) estava do meu lado falando 'Simone, vai. Vai dar certo, continua, é o seu sonho, não dá pra parar' Simone Mendes