Sepultura anuncia novas datas de turnê de despedida no Brasil

O Sepultura anunciou sete novas datas da turnê "Celebrating life through death" pelo Brasil.

A banda se apresentará no Ceará, no Pará, Brasília, Paraíba, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo nos próximos meses. Novas datas da turnê serão em breve.

Informações sobre venda de ingressos podem ser encontradas no site oficial da banda. Os ingressos variam de R$ 70 (meia-entrada, Brasília) a R$ 2.627 (ingresso "Legend" do evento Imagineland, em João Pessoa).