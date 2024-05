Bruno Mars quer comemorar aniversário no Brasil e promete shows diferentes

Em entrevista ao Fantástico (Globo) neste domingo (5), Bruno Mars, 38, falou sobre a expectativa para os seus próximos shows no Brasil, marcados para outubro.

O que aconteceu

Ao Fantástico, Bruno afirmou que os seus próximos shows no Brasil serão diferentes dos que ele têm feito no Estados Unidos: "A energia das pessoas é diferente."

O cantor relembrou a sua última passagem pelo país — no festival The Town, em São Paulo, em 2023 — e confessou: "A última vez foi tão incrível, que agora quero comemorar o meu aniversário no Brasil. É no dia 8 de outubro, e tenho um show nesse dia. Avisem a todos: é a festa de aniversário brasileira do Bruno."