Madonna sai do hotel ovacionada, acena para os fãs e vai embora do Rio

Madonna deixou o Rio de Janeiro na noite deste domingo (5), após cantar para 1,6 milhão de pessoas em Copacabana.

O que aconteceu

Madonna deixou o Copacabana Palace por volta das 22h20. Acompanhada por seguranças e membros de sua equipe, a rainha do pop foi ovacionada por uma multidão de fãs que aguardava em frente ao hotel para dar adeus à cantora.

Rainha do pop acenou para os fãs. Simpática, Madonna deu tchau para o público na frente do hotel e mandou beijos, antes de entrar no carro e ir para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, onde estava seu jato particular.