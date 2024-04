K-pop: novo disco do RM, fotos das NewJeans e collab entre Zico e Jennie

Houve uma semana bem movimentada no Universo K-pop, com a polêmica coletiva da Min Heejin sobre a Hybe —leia a íntegra aqui. Splash traz o giro de notícias do k-pop que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Universo K-pop.

Ateez voltará com seu décimo mini álbum, "Golden Hour: Part 1", em 31 de maio, após dois fins de semana no Coachella.