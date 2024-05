Artistas promovem show solidário em prol das vítimas da enchente no RS

O Rio Grande do Sul, que está estado de calamidade pública em 336 municípios, devido às fortes chuvas que assolaram a região, vem recebendo apoio de artistas e personalidades. A cantora Luísa Sonza, que é gaúcha, se pronunciou no X (antigo Twitter), informando que fará um show beneficente em prol das vítimas com a participação de Lexa, Pocah e Duda Beat, ainda sem local definido. O humorista Whindersson Nunes também revelou que pretende se apresentar em um show solidário destinado a conseguir ajuda para a causa.

"Eu quero fazer esse show beneficente para arrecadar fundos para essas famílias que perderam tudo, essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa. Eu não sei onde nem quando farei, mas quero quanto antes", escreveu a cantora.

Em seguida, ela pediu que empresas e amigos que estivessem dispostos a participar a contatassem, e confirmou a presença das cantoras Lexa, Pocah e Duda Beat.