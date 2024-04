Amaro Freitas, prodígio do jazz contemporâneo, reverencia Amazônia em álbum

Um dos maiores pianistas da nova geração do jazz, o pernambucano Amaro Freitas, lança o mais novo álbum "Y'Y", nos dias 27 e 28, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Ele chega ao Brasil, após cumprir uma temporada de shows na Europa. A nova produção chega ao público pelo selo Psychic Hotline.

Apesar de ter inspiração no jazz fusion, variedade que permite a fusão com outros ritmos, Amaro vai além e traz em suas composições experiências que remontam ao reencontro com as raízes. "Y'Y" (pronuncia-se IêIê) é fruto do contato do prodígio pianista com a etnia indígena Sateré Mawé, de Manaus, estado do Amazonas. A obra homenageia lendas e traz uma perspectiva poética do rio e das matas amazônicas.

O pianista, que tem como uma das suas referências a lenda do jazz fusion Chic Korea, desembarca em São Paulo após 14 shows na Europa. Ele conta que o novo álbum é fruto da combinação do estudo de piano preparado, criado por John Cage, com a vivência com os Sataré Mawés.