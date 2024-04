'Sem Nicotina': o que é o movimento criado por influenciador no TikTok?

Pensei no projeto exatamente para criar uma comunidade de apoio na hashtag. Tive esse insight de que eu poderia ajudar outras pessoas, o que me trouxe ainda mais incentivo. E expor essa fragilidade demonstra um comprometimento público, assim você consegue o apoio de outras pessoas.

Ele compartilha sua rotina sem o uso de cigarros eletrônicos com a tag #SemNicotina. Foganoli mostra como são os dias sem fumar, além de cooptar pessoas para o projeto. A tiktoker Fernanda Schneider, por exemplo, entrou no movimento após sentir dores no peito e ser diagnosticada com uma inflamação na membrana pulmonar.

Foganoli se preocupou com o vício após acordar no meio da noite para fumar. Contida nos vapes, a nicotina é uma substância altamente viciante e, segundo a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), não há quantidade segura para o consumo. Enquanto cigarros comuns têm cerca de 1 mg de nicotina, os eletrônicos contêm aproximadamente 50 mg.

Influenciador percebeu que o hábito estava atrapalhando sua vida. "Interferia demais no meu desenvolvimento e no da minha carreira. Me afetou mais psicologicamente do que de fato fisicamente."