Ed Gama sobre entrevistas do BBB 24: 'Queriam que eu destruísse eliminados'

Ele ainda citou as cobranças e as críticas do público pela maneira que conduzia as entrevistas. "Eu senti como se eu fosse um participante do BBB também. Porque, quando chegava a Fernanda lá [no Bate-papo BBB], a torcida que era contra os Gnomos esperava que eu destruísse ela naquele momento. Esperava que eu usasse de um vocabulário que ela poderia ter e que eles criticavam, mas que eles queriam que eu usasse contra ela".

"Só que eu enxergava a grande personagem que ela era. Então eu não achava que seria o momento de fazer aquilo. E aí, quando terminava a entrevista, eu tinha a torcida toda contrária falando 'o Ed passou pano para falas absurdas'. Mas eu acho que eu não estava no lugar de ser o julgador das atitudes da pessoa que acabou de sair. É mais um momento de passar informações do que julgar atitudes. Até porque eu acho que várias atitudes dessas que as pessoas questionam aqui fora são, na verdade, atitudes que fazem o jogo se movimentar. E eu sou contrário a julgar atitudes que nos geram entretenimento".