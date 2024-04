Ed Gama foi grande destaque do BBB 24 e dá o tom para futuro na TV

Ao ignorar a "máquina do cancelamento" e priorizar as narrativas, diz Chico, Ed também abre caminho para o futuro da cobertura de BBB. Não à toa, Ed, que fará mais um episódio do Bate Papo BBB ao lado de Thais Fersoza com os três finalistas, também foi escalado nessa final para apresentar o Prêmio Gshow BBB e A Eliminação — este ultimo, ao lado de Ana Clara.

Bárbara Saryne afirma que o apresentador é um verdadeiro "apaixonado" pelo reality, o que é importante para o programa ser genuíno e não soar forçado. "No começo, estava meio estranho, porque a Thais vinha com uma proposta completamente diferente da dele. E depois mudou esse tom. Quando pega o gancho, ele toma as rédeas, o negócio engata. A gente gosta de assistir, fica gostoso. A Thais acabou ficando um pouco ofuscada e perdida nisso", avaliou a comentarista.

