André Marinho volta à JP três anos após demissão por piada com Bolsonaro

Demissão em 2021

André Marinho havia pedido demissão da Jovem Pan em novembro de 2021 após fazer piada com o então presidente Jair Bolsonaro. Questionado pelo O Globo se a demissão possuia relação com o episódio recente envolvendo o presidente, Marinho apenas indicou que iria "buscar novos ares" e que foi "uma decisão de carreira" para seguir em novos projetos.

Já em um vídeo postado no Twitter, ele indicou que teria sido mais fácil manter a neutralidade política, mas que não quis fazer isso. Marinha ainda acrescentou que sentiu ser um contraponto com os convidados aliados do governo no programa "Pânico".