'Renascer': resumo dos capítulos da novela da Globo de 06 a 11/05

João Pedro demonstra seu receio para Sandra, ao ver Dona Patroa dançando com Rachid. Norberto avisa a Damião que Ritinha foi para casa. José Inocêncio pede a Bento para avisar a Lu que a professora está autorizada a dar aula para os adultos. Dona Patroa busca conforto nos braços do Pastor Lívio. Rachid escuta Dona Patroa dizer a Sandra que seu nome é Iolanda Fernandez de Brito. João Pedro pede ao pai para deixá-lo vingar a morte de Venâncio. Joana convida Egídio para visitar sua casa apenas quando Tião estiver presente. Dona Patroa diz a Sandra que tem certeza de que Egídio matou Venâncio. Sandra diz à mãe que é possível que esteja grávida de João Pedro.

Terça-feira, 07 de maio

Dona Patroa teme a possível gravidez de Sandra. Augusto diz a Buba para aceitar o fato de que ele gosta da psicóloga. Buba decide voltar para o Rio. Bento pressiona Kika a ajudar Augusto. Mariana demonstra querer ser amiga de Buba. José Inocêncio avisa a Buba que Augusto irá com ela para o Rio. Rachid se nega a dar a carta escrita pela mulher para Maria Santa ao Pastor Lívio. Egídio se prontifica a investir na campanha de Bento. Deocleciano conta a José Inocêncio que Zinha viu Bento conversando com Egídio na venda de Norberto. José Inocêncio faz perguntas a Teca sobre Buba. Buba apresenta Augusto para suas amigas. Bento aceita as condições do pai para receber financiamento de sua campanha política. Egídio intenciona prejudicar Dona Patroa.

Quarta-feira, 08 de maio

Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado. Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio. Buba e Augusto ficam juntos. Augusto conhece Neno e Pitoco. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que ele terá de ajudar Bento a se eleger. Sandra avisa a Dona Patroa que a mãe tem direitos a uma parte dos bens de Egídio. Deocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Augusto encontra uma foto antiga de Buba.

Quinta-feira, 09 de maio