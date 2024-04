Funcionários blindam Mani e fãs vão a barraquinha em Salvador para apoiá-la

A barraca de lanches de Mani Rego tem o famoso lanche "X-Calabreso", termo que voltou a viralizar com Davi no Big Brother Imagem: Nicolle Schiller/Splash

Splash conversou com alguns clientes que foram experimentar os lanches na esperança de encontrar a vendedora na manhã de terça (23). Juciara de Oliveira, 49, esteve na lanchonete e afirmou que acompanha Mani e Davi desde o início do reality show.

Eu, como mulher, não posso deixar de falar sobre Mani. Não a conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo das informações, ela é uma grande mulher, que esteve com o Davi nos piores momentos Juciara de Oliveira, cliente da lanchonete

Apoio

Apesar do movimento fraco no entorno do Hospital do Exército, um comerciante local contou que durante o programa a barraca era visitada por fãs do ex-casal. A exemplo do dia seguinte da final do reality. Na ocasião, ainda segundo o comerciante, alguns fãs foram até lanchonete para tirar fotos.

Splash conversou com mais apoiadores da vendedora. Para Nivea Matos, 53, Mani tem o apoio e uma torcida grande: "Tem muita gente orando por ela, que acredita nela e que confia que isso vai passar", disse a pedagoga que também foi à lanchonete por Mani.