Após polêmicas com Davi, Mani Rego aparece sorridente na volta ao trabalho

Após polêmicas com Davi, campeão do BBB 24 (Globo), Mani Rego apareceu sorridente na volta do trabalho, na manhã desta segunda-feira (22).

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Mani apareceu no seu trabalho e comentou sobre o seu ofício. "Oi, gente. Bom dia. Iniciando mais uma semana de trabalho, nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus", disse ela.

No sábado passado (20), Mani quebrou silêncio sobre relação com Davi. Segundo a empreendedora, ela ficou sabendo sobre os diferentes tipos de status com o vencedor do BBB 24 pelas entrevistas dele na mídia. Após o desabafo, Mani deixou de seguir Davi.