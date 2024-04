Após chorar em desabafo, Gracyanne compartilha música sobre saudade

Após chorar ao explicar o fim do relacionamento com Belo, Gracyanne Barbosa, 40, compartilhou um trecho de uma música que fala sobre a saudade que tem carregado.

O que aconteceu

Na noite desta quarta-feira (24), a musa fitness compartilhou trechos da música "Digitando", de Gustavo Moura & Rafael. "Eu tô com saudade do seu digitando, dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando, mas essa saudade, só eu que tô carregando", mostrou ela.

Mais cedo, ela respondeu alguns seguidores nos stories do Instagram. Gracyanne afirmou o que se arrepende sobre seu então relacionamento. "Nunca, jamais esperada. Eu acho que ninguém casa para separar. Eu me arrependo de ter deixado, eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter cuidado, ter dado atenção. Eu me arrependo nos momentos que me senti de lado ou me senti não sendo de vista de ter falado", disse.Ela continuou e disse: "Eu não falava porque o meu orgulho é muito grande. Eu não vou falar que estou me sentindo deixada de lado, vou ficar queita, porque eu sou a f*d*na. E é isso que me arrependo, de não ter procurado uma terapia. Não existe falta de amor na nossa relação".