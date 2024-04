Yas: Especulações sobre Gracyanne atrapalham vida profissional de Gilson

Belo, 50, deixou na tarde da última terça-feira (23) a casa que dividia com a agora ex-esposa, Gracyanne Barbosa, 40. O cantor já estava planejando mudar-se para uma nova mansão, no bairro carioca do Recreio, mas decidiu antecipar a saída do imóvel devido à repercussão dos boatos de traições entre eles.

"Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou", declarou Gracyanne, em entrevista exclusiva à coluna de Lucas Pasin.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, enxerga a mudança de Belo como a prova cabal de que a separação é para valer. "Isso desmente aquela teoria de que [a separação] seria apenas marketing para promover o show [comemorativo] do Soweto. Belo não precisa disso, porque é um superastro brasileiro, no patamar de Roberto Carlos, Luan Santana, Fábio Jr...."