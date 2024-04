Após término com Mani, Davi admite: 'Precisava de tempo para respirar'

Davi Brito, 21, campeão do BBB 24 (Globo), desabafou após confirmar o término com Mani Reggo, 42, em gravação do Altas Horas, na Globo.

Eu precisava de um tempo para respirar um pouco, mas voltei com todo vigor Davi Brito

O que aconteceu

O baiano fez uma selfie com a música "Gratidão" do Xande de Pilares e compartilhou o seguinte trecho: "Gratidão pela força que não me deixou desistir / Por ter sido escolhida para essa missão / Obrigada meu Deus por você existir / Sempre me deu a mão."