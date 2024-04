Saryne: Liziane pode se queimar com tretas excessivas em A Grande Conquista

Liziane Gutierrez, 38, protagonizou duas brigas no primeiro dia de A Grande Conquista 2 (Record). Ela primeiro saiu em defesa de um colega, que havia dormido sentado, e em outro declarou que fazia questão de dormir com edredom para não passar frio.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, entende que a ex-Fazenda está fazendo VT ao máximo para aumentar suas chances de passar para a segunda fase da competição. "Ela sabe da importância de arrumar uma briga o mais rápido possível, porque isso determina se ela vai ou não para a Mansão. Está disposta a causar com bastante força e intensidade."

Bárbara Saryne concorda com Dieguinho e considera assertiva, em um primeiro momento, esta estratégia de Liziane. "Para você se destacar em meio a 100 pessoas, tem que se destacar em todas as oportunidades - seja ali nas interações com a apresentadora no ao vivo, ou aproveitando os momentos no dia a dia da casa para brigar e se posicionar. Existe uma inteligência nisso."