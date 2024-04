Arlindo Cruz é internado no Rio e estado de saúde é informado por Babi Cruz

Tudo equilibrado novamente. Dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Foi internado para cuidar e está tudo sob controle. Eu agradeço aí a força. Babi

Para concluir, ela disse que não foi necessário a internação no CTI. "Ele está em uma semi-intensiva do meu ladinho, tranquilo, sendo cuidado com tudo que ele precisa e merece, do jeito que tem que ser força. Quero agradecer o carinho e as orações", finalizou. O cantor sofre com as sequelas de um AVC que teve em 2017.