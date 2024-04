Preta Praiana acorda assustada e grita com vileiros: 'Pensei que ia morrer'

Preta: "Vocês não me conhecem. Eu falei: 'Não mexe comigo que eu me transformo'. Ainda mais quando eu tô dormindo, rapaz!".

Ela tomou um copo de água, trêmula, enquanto continuava o desabafo na cozinha.

Preta: "Nossa, eu pensei que ia morrer. Me tremi todinha! Vem um e mexe comigo dormindo. Eu me tremi todinha, eu juro que pensei que ia enfartar. Eu tenho isso desde criança. Eu me assusto, eu não durmo no escuro. Nossa Senhora... Uma vez me acordaram e eu quase morri. Eu estava dormindo roncando, me acordaram e eu saí para fora. Se não tivessem [impedido], eu ia morrer. Foi quase a mesma coisa agora. Gente do céu... Eu não queria vir para esse 'trem' por causa do meu ronco, eu sabia que ia incomodar as pessoas".

Algumas participantes se aproximaram e tentaram acalmar Preta, abraçando a vileira e oferecendo mais água.

Aline Bina: "É normal. As pessoas roncam e está tudo bem. E a gente está dentro de um quarto que tem pessoas com várias personalidades diferentes. Tem que entender".

