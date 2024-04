Após ser demitida do hotel, Caridade desfila de calcinha e sutiã pelo local

No capítulo de quarta-feira (24), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Caridade (Clara Moneke) desfila de calcinha e sutiã após ser demitida do hotel.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Tudo começa quando a moça é chamada até à sala do gerente do hotel. "Caridade, eu lhe chamei aqui porque soube de um desvio de conduta aqui no trabalho", diz Tobias (Duda Rios).