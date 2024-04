Sheherazade sobre 1º episódio de A Grande Conquista: 'Já começou com treta'

Rachel adiantou detalhes sobre a estreia do programa. "A gente já tem a primeira dinâmica, tá? A dinâmica das casas. Eu não vou dizer muita coisa porque vocês vão assistir isso hoje".

Ela ainda afirmou que já houve desentendimentos entre os participantes. "Se eu tenho um 'spoiler' pra dar, se já tem algo que posso adiantar desse capítulo de hoje, é que vai ter treta. Sim, já começou com treta. Já começou com perrengue e treta das boas! Então não percam. Eu já estou animadíssima para saber o que está acontecendo com esses vileiros de ontem para hoje. Assim que eu chegar, eu vou ter acesso às imagens e o resumão de tudo o que aconteceu".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso