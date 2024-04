A Grande Conquista 2: Conheça a Vila e a Mansão onde acontece o reality

Cada uma das casas da Vila possui um tamanho específico, número estipulado de camas e quantidade de comida limitada. No ranking do perrengue, a Laranja está no topo da dificuldade: é a menor de todas e abrigará, nesta edição, 47 pessoas, mas possui apenas 5 acomodações. A azul é a intermediária: comportará 33 participantes, mas terá somente 7 camas. Já a Verde, receberá 20 componentes para apenas 9 acomodações.

Apenas 20 participantes seguirão para a disputa na "Mansão", que é espaçosa, sem restrições de camas e comida. O público participará ativamente das dinâmicas, por meio de votações e enquetes que prometem influenciar no jogo e que decidirão quem merece avançar na etapa e concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão.

Confira as fotos da Vila:

A Grande Conquista: Vila é compostas por Casa Azul, Casa Verde e Casa Laranja Imagem: Edu Moraes/RECORD

Casa Azul