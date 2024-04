Paraíso Tropical: confira os resumos dos capítulos da semana (22 a 26/4)

A novela 'Paraíso Tropical', de Gilberto Braga, entra na reta final de sua reprise no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Confira o resumo dos capítulos desta semana abaixo.

Segunda-feira, 22 de abril

Antenor vai embora, humilhado. Hélio continua suspeitando de Paula. Ivan pede ajuda a Tatiana para recuperar algo que deixou em seu apartamento. Tatiana comenta que Bebel está com raiva de Olavo. Neli apoia Camila, mesmo quando ela conta que beijou Mateus. Gustavo diz a Gilda que eles podem fazer uma cerimônia religiosa, pois com Dinorá ele só se casou no civil. Dinorá fica triste com a notícia. Antenor contrata Ismael. Olavo promete dinheiro a Ismael. Joana entrega o dinheiro a Cadelão. Cássio a encontra e ela acaba contando a verdade. Cássio a abraça e exige que ela nunca mais lhe esconda nada.· Ivan pede que Bebel se alie a ele para derrubar Olavo. Paula se revolta ao ver a manchete do jornal apontando-a como culpada pela morte da irmã. Ivan diz a Bebel que Olavo estava por trás do golpe em Marapuã. Cássio convida Joana para morar com ele. Marion agradece a Ademar. A imprensa faz plantão na portaria e impede Paula de sair. Ivan combina com Bebel para ela entrar na reunião dos acionistas e derrubar Olavo. Ismael finge ser humilde para conquistar Cristina e Sérgio. Ivan pega o dinheiro da venda do táxi. Antenor depõe e diz que não matou Taís, embora não tenha álibi. Hélio fica cético quando Daniel conta sobre o desvio de dinheiro, que poderia ser um motivo para Olavo matar Taís. Olavo ironiza o depoimento de Daniel e diz que tem álibi. Mateus e Camila se encontram e acabam se beijando. Daniel pede ajuda a Vidal para investigar o álibi de Olavo no momento da morte de Taís. Ismael faz perguntas sobre Lúcia e Daniel para Cristina e Sérgio Otávio. Vidal descobre que o carro de Olavo tem rastreador e avisa Daniel.

Terça-feira, 23 de abril

Daniel pede que Yvone descubra a senha do carro de Olavo na firma de rastreamento. Alice se depara com Bebel no hotel Duvivier e descobre que ela irá revelar os segredos de Olavo. Alice chama funcionários para impedir a entrada de Bebel na reunião. Fred chega para ajudar Alice. Bebel desmaia durante a discussão e é levada para a sala de Fred. Lutero e Xavier indicam Olavo para diretor de operações. Bebel diz a Fred que desistiu de se vingar de Olavo. Ivan fica atônito quando Bebel diz que não fez nada contra Olavo. Daniel descobre onde o carro de Olavo esteve na hora da morte de Taís. Camila e Mateus começam a namorar. Fred conta para Olavo sobre Bebel.· Daniel vai ao endereço fornecido pela empresa de rastreamento e se depara com uma oficina. Daniel pede informações a Sidnei sobre Olavo. Sidnei enfrenta Daniel, mas o executivo leva vantagem. Sidnei informa que Olavo esteve na oficina para verificar se Ivan tinha deixado o carro para desmanche. Fernanda finge estar arrasada com o fim do namoro com Mateus. Fred começa a suspeitar que Mateus e Camila estão juntos. Eloísa pede a Celeste para não contar ao delegado que esteve perto da casa de Paula no dia da morte de Taís. Eloísa mente em seu depoimento. · Daniel e Paula descartam Olavo como assassino e decidem investigar Antenor. Hélio diz que seus principais suspeitos são Daniel, Paula e Antenor, mas que também vai investigar Marion e Eloísa.· Bebel diz a Olavo que desistiu de entregá-lo porque o ama. Olavo confessa que a ama também. Os dois se beijam.