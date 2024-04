Após revelação, Antenor se humilha por Lúcia e leva balde de água fria

Acuada, Marion promete ajudar Ivan. Cássio diz a Joana que viu quando ela mexeu no caixa do restaurante e quer saber o que está acontecendo. Joana decide contar a verdade, mas, de longe, Cadelão a ameaça e ela desiste. Ivan confirma para Hélio que Taís estava chantageando Antenor e que eles devem ter se encontrado.

Como prova, mostra o recado deixado no celular dele por Taís. Hélio descarta a possibilidade de suicídio. Amir entra no apartamento de Olavo, mas se esconde quando o executivo chega. Rodrigo e Tiago oferecem dinheiro para Joana, que aceita. Camila pede perdão a Fred, mas ele diz que não sabe se é capaz de perdoá-la. Ivan é libertado.

Daniel pede ajuda a Vidal para pedir ao banco a identificação do computador que fez a transação. Sheila avisa Olavo que Antenor brigou com Lúcia e com Daniel. Olavo combina com Lutero de colocar Ismael como cozinheiro da casa de Antenor, para ser um informante deles. Hermínia intercede, mas Lúcia se recusa a conversar com Antenor, quando ele a procura em casa.