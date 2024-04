Daniel faz Antenor cair pra trás com pergunta certeira sobre morte de Taís

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (18), Daniel vê Ivan e chama a polícia. Ivan é cercado. Camila liga para Fred e deixa um recado saudoso. Fernanda, mais uma vez, apaga a mensagem. Mateus convida Camila para a festa da sua contratação.

Susaninha e Rita se irritam com Fernanda e contam que Mateus foi à casa de Neli convidar Camila. Marion se recusa a ajudar Ivan. Antenor elogia a discrição de Sérgio Otávio e garante que não está envolvido em nada ilícito. Cássio diz a Lúcia que gostaria que Mateus tivesse o seu nome.

Mateus se emociona com o pedido de Cássio. Yvone promete ajudar Daniel para que ele consiga entrar na casa de Olavo. Ivan nega tudo. Fred vê Camila e Mateus se beijando na festa. Olavo denuncia Ivan pelo roubo do carro. Lúcia faz perguntas ao ver Antenor guardando muito dinheiro no cofre.