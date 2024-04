Júpiter recorre ao sobrenatural para descobrir futuro de Lupita

Na verdade, quem está com um tumor é o avô da guatematelca. "Se ela for morrer, eu posso tentar ajudar a realizar alguns desses sonhos", fala o playboy ao relembrar o sonho de Lupita de conhecer a Bahia.

Marieta aceita tirar as cartas do tarô para descobrir o futuro da amada de Guto (Daniel Rangel). "Tá bom... Se é por uma boa causa, vamos ver o que as cartas do tarô nos dizem", afirma.

A governanta tira a carta da morte. "Eu pedi tanto pra você tirar isso direito, Marieta!", se desespera o neto de Frida (Arlete Salles).

A mulher continua a leitura, mas Júpiter permanece muito nervoso. "Eu tenho que sair daqui. A Lupita precisa de um momento de felicidade antes de ir pro plano maior", diz ele.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.