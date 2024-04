Tretas, cantada e Zona de Risco: a divisão da Vila de A Grande Conquista

O público soube quem venceu a disputa no programa ao vivo desta segunda-feira (22). Além disso, viu como foram as primeiras 24 horas de convivência no confinamento.

A Grande Conquista: O que você achou da escolha de elenco dessa 2ª edição? Maravilhoso! Vai render muito Cauê Garcia/Divulgação Muito fraco. Esperava mais! Reprodução/PlayPlus Mediano, mas promissor Reprodução/Instagram

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso