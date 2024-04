Lembra do Mascarado? Personagem que aterrorizou os anos 90 está de volta

Solange Castro Neves diz que pouco do personagem original foi usado para o Mascarado no remake: "A semelhança entre o Sombra e o Mascarado é só o mistério que envolve os dois personagens. Demos um enfoque diferente para a segunda versão, trazia uma leveza, uma candura que encantava as pessoas".

A principal inspiração para o personagem foram artistas de rua. "Nossa fonte de inspiração foi a arte de rua, as estátuas vivas que, tanto hoje como no passado, são muito presentes no cotidiano de uma capital. Em Portugal existiam, na época da novela, concursos sobre a beleza e a magia que elas transmitiam. Um fato importante é que, através dele, alertamos as pessoas do perigo de usar tintas inapropriadas pelo corpo, que fazem mal à saúde do ator", contou a autora.

A Viagem: o Musical

Solange Castro Neves foi uma das roteiristas de 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Instagram

A roteirista se mostra muito feliz com mais uma repise dessa novela: "'A Viagem' mexeu com o coração das pessoas e se tornou um marco da teledramaturgia. Só tenho que agradecer por ter feito parte deste projeto".

Por fim, ela revela que existe um projeto de musical baseado em "A Viagem": "Por falar em 'A Viagem', eu junto com Thalma Bertozzi e Vitor de Oliveira, fizemos uma adaptação para um musical desta novela, em parceria com a Globo e está nas mãos da produtora Diosual, tendo como diretor Pedro Vasconcelos".