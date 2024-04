Conheça a novela turca que passou 'Renascer' e virou nº 1 na Globoplay

"Hercai - Amor e Vingança" tem como protagonistas Miran (Akin Akinözü) e Reyyan (Ebru Sahin), um casal que precisa lutar para viver seu amor em meio a uma rivalidade familiar. Logo no início da trama, o moço se casa com a jovem apenas por vingança. Ele acredita que o avô dela é o responsável pela ruína de sua família.

Como parte de um plano arquitetado com sua avó Azize (Ayda Aksel), Miran larga a noiva logo após o dia do casamento. Mas ele logo se arrepende, pois percebe que se apaixonou de verdade por Reyyan.

Com isso, os protagonistas entram em conflitos com seus próprios sentimentos. Miran lutando contra o amor que sente por uma integrante da família que sua avó odeia e Reeyan tendo que lidar com a paixão que sente pelo homem que lhe abandonou.

Na segunda temporada, o protagonista precisa lutar contra sua própria avó e conseguir o divórcio de Gonul (Oysa Unutasi), mulher com quem acabou se casando, mesmo amando Reeyan. Já a mocinha ainda se mostra com dúvidas se aceita um novo relacionamento com Miran ou não.

Miran e Reyyan em 'Hercai - Amor e Vingança' Imagem: Reprodução/Globoplay

A repercussão nas redes sociais

Com o grande sucesso no Brasil, os fãs comemoraram nas redes. "'Hercai' mostrando que é a melhor novela turca sim", escreveu um usuário do X (antigo Twitter) reagindo à notícia de que "Hercai" havia superado "Renascer" no top 10 do Globoplay. "'Hercai', você sempre será famosa e aclamada", disse outra.