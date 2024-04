Crise pós-BBB 24: entenda a polêmica envolvendo Davi e Mani Rego

E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Mani Rego

Até sexta-feira (19), ela era seguida por quase 3 milhões de pessoas. Neste domingo (21), ela atingiu 5 milhões e 700 mil seguidores. Levantamento de Splash, por meio da plataforma Social Blade, mostra que a empreendedora cresceu no Instagram em meio a crise no relacionamento com Davi.

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se falar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como "sua mulher".

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.