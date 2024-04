Cena de 'Guerra Civil' incomodou Wagner Moura de maneira pessoal

"Guerra Civil", filme estrelado por Wagner Moura, Cailee Spaeny e Kirsten Dunst, acompanha jornalistas que atravessam os Estados Unidos em ruínas para conseguir uma entrevista com o presidente do país. Em meio a diversas cenas dramáticas e de ação, há uma sequência que incomodou Wagner Moura mais do que as outras.

O momento acontece do meio para final, quando o grupo de repórteres encontra rebeldes na estrada e se tornam refém deles. O líder, interpretado por Jesse Plemons, está armado e pergunta aos protagonistas: "Que tipo de americano você é?".