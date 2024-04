Carolina Dieckmann manda indireta após treta de Davi e Mani: 'Jogo acabou'

No sábado (20), ela foi cobrada por um comentário na foto de Mani. Na situação, ela escreveu: "Um beijo imenso em você". Os seguidores não gostaram e rebateram, perguntando se ela ainda apoiava Davi ou se estava feliz com o campeão do BBB 24.

Ela já havia sido criticada em uma postagem no feed. Nela, foi questionada se continuava "endeusando Davi" ou se "passaria mano" para ele na polêmica com Mani.

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se falar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como "sua mulher".

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.