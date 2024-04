Fãs cobram Dieckmann após treta de Davi: 'Parou de endeusar seu campeão?'

Carolina Dieckmann, 45, foi questionada nas redes sociais sobre as especulações sobre o relacionamento de Davi, vencedor do BBB 24, (Globo) e Mani Rego. A atriz foi defensora do ex-participante durante a sua trajetória no reality.

O que aconteceu

A artista postou uma foto com um gato no Instagram neste sábado (20) e foi cobrada por seguidores sobre o ex-BBB. "Já parou de endeusar seu campeão?", rebateu um. "Ué, cadê os globais que defendem o Davi, o perfeito?", perguntou outra. "E aí, Davizete. Passa o pano mais uma vez, quero ver você com voz de criança e carinha de choro falando que ele é um anjo", retrucou um terceiro.