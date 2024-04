Onde fica o Alegrete? Quantos kms separam Isabelle e Matteus fora do BBB 24

Enquanto o brother é de Alegrete, região dos pampas do Rio Grande do Sul, Isabelle é de Manaus, capital do Amazonas.

A distância entre as duas cidades é muito grande, chegando a 3.000 km, que, de condução, se tornam 4.358 km.

Um vôo de Manaus para Porto Alegre (capital do Rio Grande do Sul) dura de 7 a 10 horas, a depender da companhia aérea, enquanto a viagem de Porto Alegre para Alegrete dura mais 490 km (cerca de 6h40min) por estrada, totalizando quase 17 horas entre as duas cidades.

A viagem completa de carro dura 66 horas, quase 3 dias, podendo variar em distância e tempo a depender do trajeto escolhido.

Após os beijos na festa, o novo casal ganhou um elogio da mãe da sister e trocou carícias na cama.