Mãe de Isabelle apoia beijo e elogia Matteus: 'É do jeito que ela gosta'

A mãe da sister disse que não gostaria de ver um "momento mais quente" entre os dois, mas apoia o casal. "São dois adultos, então... logicamente, eu não ia ver essa parte do edredom, mas torço, sim [pelo casal]. Ele é do jeito que ela gosta", garantiu. "A barba é do jeito que ela gosta".

As mesmas características do brother que parecem encantar Isabelle também encantam Jaqueline. "Ele é aventureiro, ela também. Ele é muito família, ela é muito família. Um príncipe, muito respeitador".

Por fim, a mãe avaliou que o romance com Matteus pode ajudar a filha a chegar ao Top 3. "Eles sempre foram honestos um com o outro. Mas é um jogo. Eles estão ali para jogar e para ganhar. Cada jogador quer a sua vitória e eu torço para a minha, quero a minha filha na final", disse.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER