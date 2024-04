Pós dos vices: Isabelle agradece a bois e Matteus chora ao encontrar irmão

Em sua primeira publicação falando com os fãs, o gaúcho pediu desculpas por não ter aparecido antes. "Está uma correria aqui, não dormi ainda. Sai da casa, faz vídeo, faz foto, faz isso e aquilo. Estou vivendo algo que jamais imaginei viver e sou muito grato", disse o ex-brother na postagem.

Matteus diz que responderá "um a um" de seus fãs, disse viver uma fase que jamais imaginou viver e que está "apavorado". "Fizeram até música para mim. Música! Vocês têm noção? Vídeo, homenagens, minha cidade parada, é tanta coisa que eu não consigo assimilar", disse ele.

O "Alegrete" também mostrou imagens recebendo fãs no hotel e gravando programas para a Globo. Ele, inclusive, publicou um vídeo em parceria com o perfil da Globo no Instagram dançando "Pássaro de Fogo" com Isabelle, música que marcou o romance deles no reality. "Mabelle vive", diz a legenda.

Já a terceira colocada gravou um vídeo para o Instagram agradecendo aos seus fãs e dizendo se sentir "vitoriosa". Ela já havia mostrado imagens do reencontro com a mãe e amigos.

"Me sinto muito grata, muito campeã, muito vitoriosa sim por tudo que passou", disse. "Quero agradecer também os meus dois bois, ao meu boi Garantido e ao Caprichoso por toda sua torcida, todo mundo, todo esse Brasilzão cultural. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês."