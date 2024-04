Frustração, insegurança: show do Rei dá lugar a dia de caos no Pacaembu

O show de Roberto Carlos, que estava programado para sexta-feira (19), foi cancelado por falta de segurança e deu lugar a um dia de caos na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Apresentação aconteceria no Mercado Pago Hall, espaço subterrâneo do complexo, em meio a um canteiro de obras.

Concessionária confirmou o cancelamento depois de uma queda de braço entre prefeitura e organização. "A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado."

A prefeitura chegou a ir ao estádio para interditá-lo após a insistência da empresa em manter o show, mesmo com veto. Por volta das 17h10, viaturas da GCM e da PM, além de funcionários da subprefeitura da Sé, chegaram ao estádio com placas de interdição. Ninguém quis falar com a imprensa no portão principal. Assim que a concessionária confirmou o cancelamento do show, às 17h30, os funcionários da prefeitura deixaram o local.