Fãs descobrem cancelamento do show do Rei na porta: 'Coisa mais malfeita'

"Minha mãe é super fã. Desde criança eu escuto o Roberto com elas, minha avó canta, minha avó adora cantar, e aí eu quis fazer surpresa para elas, né? Então eu só avisei: 'dia 19 a gente vai para um lugar legal. Se arruma'. Não falei o que era, aí meu pai me ligou, falou meio-dia, que poderia ser que cancelasse o show. Falei: 'vamos lá, vamos à porta ver o que acontece, né?'. E chega que eu não podia falar para elas. Chegou aqui, infelizmente, essa notícia que não teve o show", disse Gustavo.

Maria Lima, 88, mãe de Lourdes, ressaltou: "Foi o que o Roberto talvez a gente vinha, porque hoje era aniversário dele e ia ter jogo. Mas já falaram que talvez fosse cancelado. Mesmo assim, a senhora veio. Era surpresa para mim, eu não sabia. Ele falava: 'sábado vocês não vão saber'. Eu digo, eu vou saber sexta-feira ainda".

Gustavo fez surpresa à mãe, Maria de Lourdes, e à avó, Maria Lima, com show de Roberto Carlos Imagem: Bruna Gavioli/Splash UOL

Andréa Perrone, 53, criticou a organização do evento e garantiu que Roberto nunca colocaria os fãs em perigo. "Talvez quem que vendeu as coisas, que planejou esse evento é que teria que ter um pouquinho mais de cuidado para ver se tinha liberação. Acho que pode ser visto como um desrespeito com o artista, com o público. Ainda mais Roberto Carlos, ele não ia colocar os fãs dele a esse ponto, a essa exposição, é um risco para todos", reforçou.

Andréa Perrone alertou sobre os cuidados e riscos no show de Roberto Carlos Imagem: Bruna Gavioli/Splash UOL

Maria Solange, 58, não escondeu sua decepção e citou os gastos com o show. "É, eu estava vindo para cá e descobri que não ia ter o show do Roberto. Acho uma falta de consideração muito grande. Porque nós pagamos caro, é roupa, é tudo, para chegar aqui e está essa palhaçada. Decepção me define", detalhou.