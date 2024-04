Roberto Carlos: show é cancelado após acordo entre organização e prefeitura

O show de Roberto Carlos, marcado para acontecer nesta sexta-feira (19), no Pacaembu, em São Paulo, foi cancelado. Depois de uma queda de braço entre prefeitura e organização por problemas de segurança, a concessionária confirmou que o evento não vai acontecer. A prefeitura chegou a ir ao estádio para interditá-lo após a insistência em manter o show mesmo com veto. A assessoria do cantor ainda não se manifestou.

O que aconteceu

Os responsáveis pelo show confirmaram o cancelamento. "A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado. Mais informações sobre uma eventual nova data para o show, serão disponibilizadas nos canais oficiais da produtora do evento e da concessionária", pontuaram em nota.

Os prestadores de serviço que estavam no local foram dispensados. Após o anúncio do cancelamento, por volta das 17h44, os funcionários que estavam no Pacaembu foram dispensados.