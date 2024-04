Sucesso nos EUA, Wagner Moura diz fazer filmes 'para o povo da Bahia ver'

Wagner Moura é um dos protagonistas de "Guerra Civil", filme de ação com o maior orçamento da A24 até hoje —US$ 50 milhões, cerca de R$ 262 milhões. O longa é uma produção inteiramente internacional e, para Moura, é uma honra poder estrelar o título e vir ao Brasil para divulgá-lo.

[Estou achando] incrível, porque, no fundo, tudo o que faço, faço para as pessoas daqui. Sobretudo para o povo do Salvador, para os meus amigos da Bahia. Faço para o povo da Bahia ver.

Warner Moura, em entrevista a Splash

Na produção, o ator interpreta Joel, um jornalista de guerra que cruza os Estados Unidos para tentar uma entrevista com o presidente do país. Dirigido por Alex Garland, "Guerra Civil" conta também com Kirsten Dunst ("Melancolia") e Cailee Spaeny ("Priscilla") como protagonistas.