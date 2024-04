'Coreografa' cena de sexo: como se prepara a coordenadora de intimidade

Outro caso muito conhecido neste meio foi o da atriz Maria Schneider. Ela revelou que durante as filmagens do filme "Último Tango em Paris" (1972), então aos 19 anos, foi abusada sexualmente enquanto contracenava com o ator Marlon Brando, à época com 48 anos.

Na ocasião, eles simulavam uma cena de estupro, mas de última hora o diretor Bernardo Bertolucci incentivou Brando a penetrar Schneider sem seu consentimento. O episódio lhe causou traumas profundos e a atriz morreu em 2011 sem nunca ter visto a justiça ser feita.

Com as repercussões sobre os recorrentes casos de violência nos sets de filmagem, discussões sobre o tema ganharam força em Hollywood. Em 2018, a HBO inaugurou a categoria de coordenador de intimidade para acompanhar cenas de sexo. A série "The Deuce" foi a primeira a ser escolhida para ter o profissional nos bastidores.

A coordenadora de intimidade Larissa Bracher com os atores Juan Paiva e Jessica Marques nas gravações da série "Justiça 2" Imagem: Instagram Larissa Bracher

Os ambientes de trabalho no audiovisual ainda são bastante masculinos. Tanto nas equipes, quanto nas direções e roteiristas. Mas estamos vivenciando uma transformação. Então, hoje em dia, algumas produções já têm coordenadores de intimidade que trabalham na proteção de todo o elenco envolvido. As pessoas sabem perfeitamente o que vai acontecer.

Larissa Bracher, atriz, produtora de elenco e coordenadora de intimidade

Proteção do elenco

Segundo Larissa, antes dos coordenadores de intimidade, a grande maioria das cenas de sexo não era coreografada previamente. Isto é, muitas vezes os atores tinham de deduzir qual era a linguagem do diretor.