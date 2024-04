João Guilherme protagoniza cena quente em série, e nudez chama a atenção

João Guilherme, 22, protagonizou cena de sexo e nudez em episódio recente da série "Dá Ponde Pra Lá".

O que aconteceu

O ator exibiu o bumbum durante uma cena quente na série do streaming Max (antiga HBO Max). Na trama, ele vive Enzo, personagem que se envolve com Malu, interpretada pela atriz Gabz.

A sequência em que Enzo e Malu fazem sexo dentro de um carro viralizou nas redes sociais. Uma postagem no X (antigo Twitter), com fotos e vídeo do momento, já ultrapassa 3 milhões de visualizações.